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beams boy パーカー カーディガン コート ワンピース
商品番号 B65920006268
商品名

beams boy パーカー カーディガン コート ワンピース
ブランド名 ビームスボーイ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

beamsboyのフード付きワンピース風コートです！こちらで美品をお譲りいただきましたが、着用する機会がなかったのでお譲りいたします。分厚すぎない生成りのような白い生地で、前を閉じるとワンピースのような形です。ボタンは上の方にしかないので、パンツスタイルや、ロングのスカートなど様々なスタイルに合うお品物です。さらっと羽織るのも可愛いですし、前を写真のようにリボン結びにするのも可愛いです。折り畳んでの発送になります。総丈約115cm肩幅約50cm身幅約60cm袖約60cm素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください。フード···フードあり（取外し可）フード···フードあり（取外し不可）カラー···ホワイト着丈···ミドル着丈···ロング
http://narcologia.ru/goods/influenza83993.html
http://narcologia.ru/goods/tenet575263.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle278666.html
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