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【新品未使用品】Lest Rose ドット柄　スカート
商品番号 U21171868550
商品名

【新品未使用品】Lest Rose ドット柄　スカート
ブランド名 レストローズ
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レストローズ　膝丈スカート柄・デザイン→ドット色→紺・ネイビーサイズ→MT(着丈約52.5㎝)定価13,000円+税生地はタグの写真でご確認お願いします。※見た目は少し光沢感があります。数年前に購入し、1度も着用することなく保管しておりました。※タグ付き梱包の際、多少圧縮して発送させて頂く予定です。
http://narcologia.ru/goods/scissoring875696.html
http://narcologia.ru/goods/procurement49633.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln85502.html
【新品未使用品】Lest Rose ドット柄　スカート
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