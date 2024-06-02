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LONGCHAMP ルプリアージュネオ 2way かごバッグ 新品
商品番号 B21915067410
商品名

LONGCHAMP ルプリアージュネオ 2way かごバッグ 新品
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＼大人気／プリアージュネオのNEWモデルかごバッグ■商品説明軽くて使いやすいロンシャンのル?プリアージュにショルダー付きが登場。ル?プリアージュ?ネオ内ポケット２つ付き。シンプルで高級感ある感じが素敵です。■状態新品未使用検品のためのみに開封■サイズSサイズ約横上部35cm/下部21cmx縦23cmハンドル高さ：約10ｃｍ仕様：フラップ+ホック+ファスナー開閉■付属品：保存袋、グリーンカード付き並行輸入品の為、刺繍にほつれ等がある場合があります。完璧を求める方、国内正規品保証を求める方のご購入はご遠慮ください。上記をご了承いただける方のみご購入をよろしくお願いします。
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