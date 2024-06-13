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K18 18金 ペンダントトップ ネックレストップ パール ゴールド ゴージャス
商品番号 P19035632041
商品名

K18 18金 ペンダントトップ ネックレストップ パール ゴールド ゴージャス
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 14,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪K1818金750ペンダントトップネックレストップトップパール真珠ゴールドゴージャス大きめ材質：K18パール大きさ(約)：8mm気になる点がありましたら、ご購入前にコメントください(^^)よろしくお願いします。#アクセサリー　#アクセ　#装飾品　#レディース　#メンズ　#ネックレス　#首飾り　#指輪　#リング　#ブレスレット　#手巻き　#ピアス　#イヤリング　#ゴールド　#GOLD#金　#金色　#銀　#銀色　#シルバー　#silver#ジュエリー　#jewelry#宝石　#貴金属　#イミテーション　#おしゃれ　#かわいい　#可愛い　#ヴィンテージ　#レトロ　#昭和　#キラキラ
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