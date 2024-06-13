K18 18金 ペンダントトップ ネックレストップ パール ゴールド ゴージャス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪K1818金750ペンダントトップネックレストップトップパール真珠ゴールドゴージャス大きめ材質：K18パール大きさ(約)：8mm気になる点がありましたら、ご購入前にコメントください(^^)よろしくお願いします。#アクセサリー #アクセ #装飾品 #レディース #メンズ #ネックレス #首飾り #指輪 #リング #ブレスレット #手巻き #ピアス #イヤリング #ゴールド #GOLD#金 #金色 #銀 #銀色 #シルバー #silver#ジュエリー #jewelry#宝石 #貴金属 #イミテーション #おしゃれ #かわいい #可愛い #ヴィンテージ #レトロ #昭和 #キラキラ
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