【新品】BALENCIAGA バレンシアガレディース ポロシャツ ゴルフ M白

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商品詳細
新品タグ付き、BALENCIAGAのポロシャツ☆襟元の文字のデザインと胸元にはBALENCIAGAがロゴが入っており、とてもおしゃれなゴルフポロシャツです！サイズ・M色・ホワイト【平置きサイズ】着丈約61cm身幅約50cm肩幅約42cm袖丈約53cm※素人採寸ですのでご了承ください。※発送はコンパクトになりますのでご了承下さい。状態は画面でご確認して下さい。気になる点などございましたら、写真の追加などできる限り対応させて頂きます。中古品にご理解のある方のみ宜しくお願いします。※タバコは吸いません。ペットも飼っておりませんが、自宅保管のため、神経質な方はお控え下さい。#BALENCIAGA#ゴルフウェア#バレンシア柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···長袖季節感···春、秋、冬
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