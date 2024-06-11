GALERIE VIE プルオーバーリネンシャツ

テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ピンク袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···リネン(麻)リネンとコットンでさらっと着やすいです。パープルとピンクの中間のような色味で割とどんなカラーボトムでも合います！とても使い勝手も良くたくさん着ましたので使用感はみられると思いますが、目立った汚れなどはございません。首元は開きすぎず綺麗にみせてくれます。肩が少し落ちてからのギャザーが使われていますので腕も細見えします。気に入っていただける方に是非＾＾ヴィムガゼットアローズ ドゥーズエムクラスキレイめ大人ブラウスローズバッド イエナ ジャーナルスタンダードイリューム などお好きな方に



GALERIE VIE 21SS「リネンポプリンドルマンスリーブシャツプルオーバー ...



GALERIE VIE 21SS「リネンポプリンドルマンスリーブシャツプルオーバー」スキッパーリネンシャツ



リブコンビフレンチリネンプリント ノースリーブプルオーバー



GALERIE VIE（ギャルリー ヴィー）の「リネン ワイドハーフスリーブ ...



リブコンビフレンチリネン フレンチスリーブプルオーバー



GALERIE VIE (ギャルリーヴィー) 2023SS リブコンビフレンチリネン プルオーバーシャツ



GALERIE VIE 21SS「リネンポプリンドルマンスリーブシャツプルオーバー」スキッパーリネンシャツ



リブコンビフレンチリネンプリント ノースリーブプルオーバー



GALERIE VIE (ギャルリーヴィー) 2023SS リブコンビフレンチリネン プルオーバーシャツ



GALERIE VIE（ギャルリー ヴィー）の「コットンリネンストレッチ ...



GALERIE VIE（ギャルリー ヴィー）の「コットンリネンストレッチ ...



GALERIE VIE(GALERIE VIE) |リブコンビフレンチリネンプリント ...



ナチュラル系&ガーリーブランド買取専門サイト[ナチュラーレ]買取実績 ...



リブコンビフレンチリネン ワイドプルオーバー



GALERIE VIE（ギャルリー ヴィー）の「コットンリネンウールスラブ ...