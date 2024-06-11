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GALERIE VIE プルオーバーリネンシャツ
商品番号 J17086536354
商品名

GALERIE VIE プルオーバーリネンシャツ
ブランド名 ギャルリーヴィー
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ピンク袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···リネン(麻)リネンとコットンでさらっと着やすいです。パープルとピンクの中間のような色味で割とどんなカラーボトムでも合います！とても使い勝手も良くたくさん着ましたので使用感はみられると思いますが、目立った汚れなどはございません。首元は開きすぎず綺麗にみせてくれます。肩が少し落ちてからのギャザーが使われていますので腕も細見えします。気に入っていただける方に是非＾＾ヴィムガゼットアローズ　ドゥーズエムクラスキレイめ大人ブラウスローズバッド　イエナ　ジャーナルスタンダードイリューム　などお好きな方に
http://narcologia.ru/goods/slide27787.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly941584.html
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