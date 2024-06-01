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- ⑳【美品】アンドクチュール デニムライク リボン＆タイカットソー
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商品詳細
アンドクチュールデニムライクリボン＆タイカットソーサイズ:36採寸サイズ：肩幅（リボン内側）36cm、リボンあり肩幅49cm、身幅42cm、着丈48㎝、リボン肩からの長さ61cm定価:9000円程着用回数2回の美品リボン結びやタイ結び、いろいろできます。二の腕着痩せ効果あり☆※小さな子どもがいるため発送にお時間頂くことがございます。ご了承ください。再値下げしました。
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