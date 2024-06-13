NO.105フェンディ　ショルダーバッグ

カラー···ブラウンヴィンテージバッグfendi購入時期:10年以上前購入場所:ハワイ傷汚れ:写真の通りですファスナー部分見えないですが荷物いれすぎたら糸が取れてる部分がございます。なのでこの値段にしております。最終お値下げ早い者勝ち即購入ok



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