コーチ　2ウェイショルダーバッグ　赤　クリーム

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商品詳細
コーチのレッド×クリーム色のバッグです。赤の部分は革、クリームの部分はロゴ柄キャンバス地です。ベルトを二重にするとハンドバッグにもなり色々に使えます。使用回数少なく綺麗ですが底の四隅などに革の剥げや細かい傷はあります。A4含めてたっぷり収納出来ます。布製収納袋あり。撥水加工。外にジッパーポケット、内側にジッパーポケット、ポケット２個あり。#ショルダーバッグ#レッド#本革#COACH#アメリカ製#コーチカラー...レッド素材...牛革(本革)柄/種類...レザー・スウェード系柄/種類...キャンバス系柄/詳細...シグネチャーキャンバス
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