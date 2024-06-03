【専用】Ms REIKO ミズレイコ ロングスカート ホワイト 白

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◎リピーター様商品価格より10%割引させて頂きます。コメントにてお申し出下さい。◆はじめに◆特に目立つ傷や汚れにはピンクの付箋を貼り付けて写真に載せています。必ず写真をご確認下さい。確認した方のみご購入願います。購入後の確認漏れによるキャンセルは致しておりません。必ず写真を見て下さい。汚れや傷の箇所を細かく見たい方はコメント頂ければ別角度から写真を撮ります。少しお時間頂く場合がごさいます。◆出品者プロフィールを必ずご覧下さい目立つほどの汚れは見当たりませんでしたが見落としもあるかもしれませんので「やや傷や汚れあり」で出品しております。◇ブランドMs.REIKO(ミズレイコ)◇通し番号M045◇サイズ9号◇色味ホワイトパール白◇素材トリアセテート90%ポリエステル10%◇平置き採寸(素人採寸です)ウエスト 34.5cm丈 77cm裾幅 47.5cm◆マネキンのサイズバスト 約84cmウエスト約62cmヒップ約85cm肩幅 約36cm高さ(土台から襟上まで)約140cm◆ご説明デザイナー池浦鈴子さんによる高級婦人服ブランド「ミズレイコ」1960年に北九州で創業。美空ひばりさん、田辺聖子さんら著名人にも愛用者が多く、ノンエイジノンシーズンワンマテリアルを核にレリーフワークをモチーフとしたデザインが特徴の国産高級ブランドです。環境配慮に着目し、天然パルプから生まれたサスティナブルな素材「トリアセテート繊維ソアロン」を使用。近年注目の高まるSDGsにも早い時期から取り組まれています。◆ご確認・2023年6月にクリーニング済みです・靴やバッグは撮影用のものです。販売するのはお洋服のみです。・全て素人採寸、素人検品です(多少の誤差や見落とし等ございます)・送料を安くする為なるべくコンパクトに畳んで梱包致します事をご理解下さい・クローゼットにしまっていた為特有のにおいを感じる場合がございます事をご了承下さい。ご検討の程宜しくお願い致します。入学式卒業式卒園式七五三成人式結婚式披露宴お葬式祭礼礼服冠婚葬祭フォーマルパーティースーツオケージョンレリーフワークお祝い演奏会msreikoikeura昭和レトロ