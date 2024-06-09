【美品】MICHEAL KORS ハンドバッグ2way ペイント風

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商品詳細
●商品MICHEALKORSマイケルコースハンドバッグショルダーバッグ2wayハンドペイント風スタッズ●サイズ縦:約16cm横:約23cmマチ:約10cm素人採寸の為、多少の誤差ご了承ください。●仕様内ポケット×2個ショルダー取り外し可●素材レザー×金属素材●状態目立った傷汚れ等なく綺麗な状態ですが、完璧を求める方はご遠慮下さい。中古品ご理解いただける方、ご検討下さい(^^)●カラー赤×黒×白写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味と若干異なる場合がありますのでご了承ください。●配送コンパクト梱包にてリサイクル資材を使わせて頂く場合がございます。ゆうゆうメルカリ便↔らくらくメルカリ便変更させて頂く場合がございます。9270
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