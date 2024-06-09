美品✨ SAINT LAURENT 長財布 ラウンドジップ レザー ロゴ金具 黒 ...

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【アイテム】SAINTLAURENT/サンローラン/長財布/財布/ウォレット/ラウンドジップ/レザー/ロゴ金具/ブラック/黒某リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でございます。○サイズ縦9.5cm横19cm幅2cm【コンディション】ロゴ金具の剥げございますが、全体的に目立った傷や汚れ無くまだまだ気持ちよくご使用頂けます。【特記事項】こちらの商品ですが中古品となりますのでら神経質な方はお取り引きを控えるように宜しくお願い致します。ご理解を頂ける方のみ、お取り引きを宜しくお願い致します。