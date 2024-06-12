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即完売　2022IENA ESLOW/エスロー ドローストリングショルダーバッグ
商品番号 I71525555168
商品名

即完売　2022IENA ESLOW/エスロー ドローストリングショルダーバッグ
ブランド名 スローブイエナ
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【2022SS】大人気で完売している貴重なイエローです。\u2028SLOBEIENA取扱\u2028ミニマムなサイズ感のショルダーバッグ。\u2028フェイクレザーは表面がリアルレザーに近い質感で、\u2028適度なツヤとストレッチ性がありソフトでしなやかな風合いが特徴です。\u2028ドローコードを絞った時の丸みのあるシルエットが女性らしい雰囲気なのも◎\u2028マチが広く取られていて見た目よりしっかりと入ります。\u2028カラフルな色合いがスタイリングのポイントのアイテムです。\u2028【ESLOW/エスロー】\u20282021AWシーズンにブランドスタート。\u2028ESLOWのウェアを着る人にとって\u2028心とからだのすみずみまで満たすような、そんな存在であってほしい。\u2028軽量で予想以上の収納力があります。デザインとカラーが素敵です。数回使用のわりには角擦れや傷がございます。使用する分には気にならないかと思います。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recuperation461621.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation121424.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring498396.html

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