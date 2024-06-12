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エルベシャプリエ ハンドバッグ 707C ネイビー×モカ
商品番号 V19471396065
商品名

エルベシャプリエ ハンドバッグ 707C ネイビー×モカ
ブランド名 エルベシャプリエ
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】エルベシャプリエ【形】ハンドバッグ【仕様】ボタン開閉・外内ポケット無し【素材】コーデュラナイロンコットン【色】ネイビー×モカ【サイズ】横約40×縦約21×幅約19センチ【付属品】無し【状態】わずかなスレ汚れなどあるかもしれませんがご了承下さい。【送付方法】ゆうゆうメルカリ便※折りたたんで発送します。【注意事項】発送に関しては入金確認後、2.3日以内に発送させていただきます。お取引・発送に関しましては平日のみとさせていただきます。多少のスレ傷、汚れやイメージ違い等では返品、交換できかねますが、初期不良があった場合はご連絡下さい。何かご不明点がある場合は購入する前に質問よりお願いします。
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