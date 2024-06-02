防水レザー　撥水ナイロン　ショルダーバッグ　ハーフムーンバッグ



【防水/A4収納可】大容量ハーフムーンナイロンショルダーバッグ



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✢creemaend.bで購入しましたが、一度、短時間使用したきり、使用予定ないのでお売りします。美品です✢サイズは最後の写真にあります。✢白い袋は商品ではありません 2.3枚めの写真が実際に送る商品です生地は撥水素材ですが、止水ファスナーではないので、雨が強い時は適しません。素材...★撥水牛革(本革、姫路産)✕★撥水ナイロン、裏地:ナイロン外側にポケット2つありショルダーの長さ調整可、短くしてボディーバッグのように持つことも色 ブラック 黒ペットボトルも横向きで入ります。A.P.Cハーフムーンバッグ.TIDEWAYなど、お好きな方にも