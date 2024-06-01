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中川政七商店　綿麻Tシャツワンピース　ホワイト
商品番号 L22187960647
商品名

中川政七商店　綿麻Tシャツワンピース　ホワイト
ブランド名 中川政七商店
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中川政志七商店さんで購入いたしました、綿麻Tシャツワンピースになります。数回の使用です。お色が白のため汚れるのが気になったのと、サイズが大きめなので、なかなか着る機会がありませんでした。今後も着る機会がないので、綺麗なうちに　出品させていただきます。身幅…約63着丈…約￼100袖丈···半袖カラー···ホワイト数回、短時間の使用で、特に汚れや痛みも見当たりませんが、気になる方は購入をお控えいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。。
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