中川政七商店　綿麻Tシャツワンピース　ホワイト

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中川政志七商店さんで購入いたしました、綿麻Tシャツワンピースになります。数回の使用です。お色が白のため汚れるのが気になったのと、サイズが大きめなので、なかなか着る機会がありませんでした。今後も着る機会がないので、綺麗なうちに 出品させていただきます。身幅…約63着丈…約￼100袖丈···半袖カラー···ホワイト数回、短時間の使用で、特に汚れや痛みも見当たりませんが、気になる方は購入をお控えいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。。