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クリスチャンディオールDior star \u0026CDネックレス
商品番号 M36907260915
商品名

クリスチャンディオールDior star \u0026CDネックレス
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 16,605 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年購入。使用による小傷等はありますが着用回数も少なく、つけっぱなしにしていなかったので、美品です！チェーンも太めで存在感があるデザインです！箱やタグ、リボン、布ケースは残っていますので一緒に発送させていただきます。すり替え防止のため返品はご遠慮ください。質問や写真の追加等あれば、購入前にお願いします。使用していた物になりますので、神経質な方は購入をお控えください。ホワイトクリスタル“CD”シグネチャースターチャームローズゴールドトーンメタル#DIOR#クリスチャンディオール#ディオール#ネックレス#DIORネックレス#ディオールネックレス#CDネックレス
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