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エルメス　カレ 70 《自動車の快適》
商品番号 V40511762531
商品名

エルメス　カレ 70 《自動車の快適》
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 16,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメス　2023春夏コレクション《自動車の快適》カレ70ヴィンテージシルクシルク100%ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）サイズ70のカレは、デイリーユースに適した、モダンなスタイルです。フランス製デザイナーカティ・ラタムサイズ：70×70cm|このカレは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。国内エルメス直営店にて購入しました。カラー:Crème/Blanc/Noir付属品:タグ、箱、リボンショップカードは担当さんとのお付き合いがあるためお付けできません。神経質な方はご遠慮下さい。お値引ご遠慮ください。
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