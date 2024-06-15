エルメス　カレ 70 《自動車の快適》

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商品詳細
エルメス 2023春夏コレクション《自動車の快適》カレ70ヴィンテージシルクシルク100%ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）サイズ70のカレは、デイリーユースに適した、モダンなスタイルです。フランス製デザイナーカティ・ラタムサイズ：70×70cm|このカレは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。国内エルメス直営店にて購入しました。カラー:Crème/Blanc/Noir付属品:タグ、箱、リボンショップカードは担当さんとのお付き合いがあるためお付けできません。神経質な方はご遠慮下さい。お値引ご遠慮ください。
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http://narcologia.ru/goods/reflector332364.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement403099.html
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