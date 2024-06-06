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ナンタケットバスケット　9インチトート
商品番号 E30314595919
商品名

ナンタケットバスケット　9インチトート
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 22,336 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年の7月に出来上がりましたナンタケットバスケット9インチトートと呼ばれる大きさです材質底板リム:…オークハンドル…オークに黒檀のオーバーレイ(アメリカから　　　　　　　　　取り寄せました)ボーンの留め具普段使いにも、お出かけやお着物にも合わせる事が出来ます。必要なものは入れて頂ける使い勝手の良い大きさです。500mlのペットボトルも入ります。あくまでも趣味で作りましたものです、使用はあまりしておりません、天然素材を使っております。経年変化をお楽しみ頂くのもナンタケットバスケットの良さです。ナンタケットバスケットのご理解いただきご購入をお願いします。取り外しが可能なファーも別出品しておりますこちらも合わせてご検討くださいませお値段見直しました
http://narcologia.ru/goods/perforce759965.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome869143.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate845377.html
☆Special Price☆【ナンタケットバスケット】9インチトート・レザー ...
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9インチトート・人気ハンドル | 兵庫・大阪のナンタケットバスケット ...
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- ナンタケットバスケット専門店 ようこそドゥブリアンの世界へ
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ナンタケットバスケット９インチ トートパース | labiela.com
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9インチオーバル : NANTUCKET &KK ナンタケットバスケット制作教室blog♪
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9インチトートパース♪ : Nantucket Basket Lab
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９インチトート（ナンタケットバスケット）を商品に追加いたしました ...
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ナンタケットバスケット 9インチトート 非売品 28050円 www.geyrerhof.com
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ナンタケットバスケット 9インチ tote | labiela.com
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ナンタケットバスケット | SSブログ
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９インチトート（ナンタケットバスケット）を商品に追加いたしました ...
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