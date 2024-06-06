ナンタケットバスケット　9インチトート

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商品詳細
昨年の7月に出来上がりましたナンタケットバスケット9インチトートと呼ばれる大きさです材質底板リム:…オークハンドル…オークに黒檀のオーバーレイ(アメリカから 取り寄せました)ボーンの留め具普段使いにも、お出かけやお着物にも合わせる事が出来ます。必要なものは入れて頂ける使い勝手の良い大きさです。500mlのペットボトルも入ります。あくまでも趣味で作りましたものです、使用はあまりしておりません、天然素材を使っております。経年変化をお楽しみ頂くのもナンタケットバスケットの良さです。ナンタケットバスケットのご理解いただきご購入をお願いします。取り外しが可能なファーも別出品しておりますこちらも合わせてご検討くださいませお値段見直しました
http://narcologia.ru/goods/perforce759965.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome869143.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate845377.html
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９インチトート（ナンタケットバスケット）を商品に追加いたしました ...
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