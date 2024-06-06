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美品　DIESEL ディーゼル ショルダーバッグ
商品番号 O28700170053
商品名

美品　DIESEL ディーゼル ショルダーバッグ
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIESELディーゼルサークルショルダーバッグ美品　　画像ご覧の通り綺麗です　美品ですが、新品ではありませんので少しでも気になる方は、お考え下さい。素材···フェイクレザーカラー···ブラックサイズ横20cm　縦20cmマチ4cm素材ポリウレタンコメント1978年に設立したディーゼルの本社は現在イタリア北東部のモルベナを拠点としており、80カ国以上に5000ヶ所の販売拠点を有し約270ものディーゼルストアを運営しています。設立当初はデニムブランドとしてスタートしましたが、現在はトップスやアウター、バック、シューズを含む多くのアイテムを発表しており、プレミアム・カジュアル・ブランドとしてトータルで楽しめるコレクションを展開しています。
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