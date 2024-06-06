美品　DIESEL ディーゼル ショルダーバッグ

DIESELディーゼルサークルショルダーバッグ美品 画像ご覧の通り綺麗です 美品ですが、新品ではありませんので少しでも気になる方は、お考え下さい。素材···フェイクレザーカラー···ブラックサイズ横20cm 縦20cmマチ4cm素材ポリウレタンコメント1978年に設立したディーゼルの本社は現在イタリア北東部のモルベナを拠点としており、80カ国以上に5000ヶ所の販売拠点を有し約270ものディーゼルストアを運営しています。設立当初はデニムブランドとしてスタートしましたが、現在はトップスやアウター、バック、シューズを含む多くのアイテムを発表しており、プレミアム・カジュアル・ブランドとしてトータルで楽しめるコレクションを展開しています。



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