【極美品】ルイヴィトン モノグラム マルチカラー ジッピー 長財布ブラック箱付き

【極美品】激レア廃盤品ルイヴィトンモノグラムマルチカラージッピーブラック黒×赤ピンク長財布箱付きになります！ これ以上は、値下げできませんので、お早めにお買い求め下さい！！☆他にも出品しておりますので是非覗いてみてください(^^)☆#ななっち出品一覧リスト★大人気のモノグラムマルチカラーのお財布です！★このモデルは2010年製造の廃盤品となっており、とても希少なお財布となっております!!どなたでもお洒落で可愛くお使えいただけるお財布となっております❀■角などの表面の状態→少し型崩れ、表面スレはありますが、目立った汚れ、傷などはなく、比較的綺麗な状態です❀(写真参考)■金具類メッキの状態→少々色落ちはありますが、ほとんど気になりません。光沢があり綺麗です◎(写真参考)■ファスナーの開閉などの状態→ファスナーの開閉は内外ともにスムーズです◎■内側の状態→小銭入れ、札入れともに目立った汚れ傷、ベタつきなどは無く比較的、綺麗な状態です❀こちらのお品は新品ではありませんので、神経質な方はご購入をお控えください。あくまで個人的な視点での説明です。通常使用に伴う使用感は多少ございますが、機能を損なうようなダメージは一切ございません。届いたその日から気持ちよく使って頂けると思います。もちろんルイヴィトンのお店でメンテナンスのご相談は可能な長財布でございます。■本物ですのでご安心下さい■(コピー品の売買は法律で禁じられております）✨フォロー値引き！★ーーーーーーーーー型番:M60243参考価格:約105680円ライン:モノグラムマルチカラーカラー:ブラック×ピンクサイズ:縦10.5㎝×19㎝×奥行2.0㎝付属品:箱付き製造番号:CA0180製造国:madeinSpainリユースショップにて購入ーーーーーーーーー★他にも出品しておりますので是非覗いてみてください(^^)#ななっち出品一覧リストきっと気に入って頂けるお品です♪︎カラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴ…



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