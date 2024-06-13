値下！LONGCHAMP XS牛革レザー2wayトートバッグ ショルダー

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数量限定商品の為、品切れの際はご了承下さい。此方の商品は牛革レザー商品になります。全て実物写真送料無料コメントなしでの購入OKです。新品未使用カラー ホワイト系(アイボリー)サイズ縦16cm×横上24cm、下19cm、マチ8.5cmファスナー式longchampロンシャンルレザー2way斜め掛け開閉内側：ファスナー付ポケットx1内側開閉式ポケットx1レザー牛革レザー製製☆本製品は海外から直接輸入した新品の商品(並行輸入品)です。神経質な方のご購入はご遠慮いただき、セレクトショップや他の方からご購入をお願い致します。☆海外製の並行輸入品です。お安くご提供致します。ご理解いただける方、ご購入お願い致します。☆こちらは海外正規品(並行輸入品)です。国内正規代理店などとは仕様が異なる場合があります。国内正規品と同等の商品をお求めの方はご購入お控え下さいませ。ご覧いただきありがとうございます!説明欄を全てお読みいただき、ご納得された方のみご購入をお願い致します。