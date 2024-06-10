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nooy ヌーイ　ライナー付ステンカラーコート
商品番号 P82146211335
商品名

nooy ヌーイ　ライナー付ステンカラーコート
ブランド名 ヌーイ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

nooyのステンカラーコートです。ライナーの取り外しで春や秋冬も使用できます。気に入っていましたが年齢と共にゆったりした服が多くなり、出番が少なくなってしまったので出品しました。サイズ着丈　約95cm袖丈　約56cm肩幅　約37.5cm身幅　約50.5cm素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。小さく畳んで発送します。目立った傷や汚れはありませんが多少の使用感はありますので、中古品とご理解いただける方のご入札をお願いいたします。ミナペルフォネンアトリエナルセクラスカ北欧暮らしの道具店大人になったら着たい服季節感···春、秋、冬
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