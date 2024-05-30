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値下げ！新品 HERMES ブリッドアブラック PMサイズ　ブラック 入手困難
商品番号 K36666876649
商品名

値下げ！新品 HERMES ブリッドアブラック PMサイズ　ブラック 入手困難
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 34,174 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気！入手困難のポーチバッグです！お色も現在完売中のブラック！他のサイトも出品しておりますので、購入する前にコメントください！！長財布や小銭入れ、iPhoneplusを入れてもまだ余裕あるサイズです。バッグとしてもお持ち頂けるPMサイズ。撥水性と防シミ性を備えたシェヴロンライナー。便利にお使いいただけます。Hの刺繍入り。内側両側にポケットが付いていますので、小物の収納にも便利です。BRAND：エルメス（HERMES）商品名：ブリッド・ア・ブラックポーチPM購入先：国内正規店購入時期　2023年Size：約21×17×12cm︎色：ブラック　(持ち手はネイビー)素材：コットン100%付属品：紙袋　※ケース無し（直営店元々ケース無しの商品）状態:新品未使用商品すり替え防止の為、返品、交換は対応出来かねます。レシートをおつけすることはできませんが個人情報消して掲載か、コピーをおつけすることは可能です。他にもエルメスの商品を多数出品しております。セットでご購
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