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ケノン脱毛器　マットブラック(つやけし) まゆ毛脱毛器付
商品番号 N92353835527
商品名

ケノン脱毛器　マットブラック(つやけし) まゆ毛脱毛器付
ブランド名 ケノン
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(˃̵ᴗ˂̵)ケノンの家庭用脱毛器公式サイトで購入型番:NIPL-2080ver.6.1色:マットブラック(つやけし)◎動作確認済【状態】写真6のように擦り傷がありますが、数回しか使っておらずキレイな状態です。神経質な方は御遠慮くださいませ。【付属品】本体(脱毛ラージカートリッジ装着)脱毛エクストララージカートリッジ2個(新品)、電源コード、サングラス、取扱説明書※保冷剤は衛生面配慮のため付属してません。※元箱は処分してしまったため別箱でお送りいたします。ご検討よろしくお願いいたします。
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