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正規品 新品 未使用 MGT リファ ファインバブルS
商品番号 U64304452211
商品名

正規品 新品 未使用 MGT リファ ファインバブルS
ブランド名 リファ
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規品　新品MGT　ReFaFINEBUBBLESリファファインバブルS　引越し祝いで頂きましたので出品致します。撮影の為に開封しましたが、新品、未使用品になります。プチプチで丁寧に梱包してあります。セット付属品・外箱、内箱・本体・K(KVK用)アダプター・M(MYM用)アダプター・G(ガスター用)アダプター・外装リング・ゴムパッキン（細）・取扱説明書・取り付けガイド・ギャンランティーカード・保証書定価30,000円※新品未使用ですが、本体と付属品の確認、写真を撮るために開封はされています。ご理解下さい。#リファ#リファファインバブルs#リファシャワーヘッド
http://narcologia.ru/goods/diamond563958.html
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