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ジェイエステ セルボディJ5
商品番号 T29179722575
商品名

ジェイエステ セルボディJ5
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 18,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

R4年8月に購入し、5回ほど使用しました。専用ジェルは未使用です。1年ほど自宅保管していましたので、ご理解頂ける方のみお願いします。本体定価90200J5ジェル2900
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