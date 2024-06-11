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象印　炊飯器　NP-VN18 10合
商品番号 F64108271759
商品名

象印　炊飯器　NP-VN18 10合
ブランド名 象印
特別価格 税込 5,617 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離品炊飯量···8合〜10合未満炊飯量···10合～20合未満タイプ···IH炊飯器
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