SALONIA ピュアブライトスチーマー

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新品未開封です2023年9月に公式楽天サイトから購入しましたが使用しないのでお譲りさせていただきます一年間のメーカー保証もあり、不具合あれば無料交換してもらえるようなので安心です(詳細はご確認ください)しっかりと梱包して配送させていただきます定価27500円最安値とさせていただいておりますお値下げ交渉ご遠慮下さいSALONIAピュアブライトスチーマーフェイススチーマー顔美顔器コンパクト温冷化粧水ミスト