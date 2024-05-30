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- 新品未開封！ILIFE A7 ロボット掃除機 ブラック
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商品詳細
新品未開封です！当時Amazonで23000円程で購入しましたが使用することがなかったので出品致します。お安くしておきますのでよろしくお願い致します＾＾ロボット掃除機A7ブランド：ILIFEロボット掃除機タイプ：吸引掃除機タイプ集じん容量(L)：0.6L重量(kg)：2.5kgロボット掃除機機能：アプリ連携自動充電スケジュール設定幅(mm)：330.0mm高さ(mm)：76.0mm色：ブラック系
http://narcologia.ru/goods/symmetric946945.html
http://narcologia.ru/goods/injure784967.html
http://narcologia.ru/goods/conception779957.html
新品未開封！ILIFE A7 ロボット掃除機 ブラック - 掃除機
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