値引き可能！　整備\u0026車検付き！BMW E92 320i Mスポーツ RAYS

ご覧頂きありがとうございます。カラー···ホワイトボディタイプ···クーペ燃料タイプ···ハイオク車走行距離···10万㎞車検の有効期限:R69月BMWで人気のE92320iMスポーツクーペの出品になります。程度良好の為、走る、曲がる、止まる全く問題ありません。これからの時期に必須のエアコンの方もバッチリ効きます。国産車には無い、安定した走りが有ります。レイズ鍛造ホイールが付いてます。タイヤホイールだけでも、20万円位になります。車検が有りますので、直ぐにでも乗って頂けます。また、フロントブレーキパッド、ブレーキローターも新品、エンジンオイル交換もしてお渡し致します。中古車と言う事もあり、小傷等有ります。基本現車確認をお願いします。自動車税は月割りで頂きます。即購入問題御座いません。現在も使用している為、現状より距離伸びます。相談頂ければ近県の方は配送も致します。気軽にコメント下さい。その他気になる事が御座いましたら、コメント頂ければと思います。少しでしたら、値引き交渉可能になりますお気軽にお声掛け下さい。※当方、個人出品者の為、お時間等頂く事があるかと思います、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。ボディタイプ···クーペ燃料タイプ···ハイオク車



値引き交渉可能！ 車検付き！BMW E92 320i Mスポーツ RAYS | inodrone.ma



値引き交渉可能！ 車検付き！BMW E92 320i Mスポーツ RAYS | inodrone.ma



値引き交渉可能！ 車検付き！BMW E92 320i Mスポーツ RAYS | inodrone.ma



値引き交渉可能！ 車検付き！BMW E92 320i Mスポーツ RAYS | inodrone.ma



2023年最新】BMW E92 320iの人気アイテム - メルカリ



値引き交渉可能！ 車検付き！BMW E92 320i Mスポーツ RAYS | inodrone.ma



値引き交渉可能！ 車検付き！BMW E92 320i Mスポーツ RAYS | inodrone.ma



値引き交渉可能！ 車検付き！BMW E92 320i Mスポーツ RAYS | inodrone.ma



ＢＭＷ 3シリーズ 320i Mスポーツ（価格:145.2万円, 群馬県, 物件番号 ...



☆BMW 335i N54 カスタム・整備多数 条件付で最大17万値下げ可能 ...



BMW E92 320i バッテリー交換 メンテナンス｜グーネットピット



BMW 320i Mスポーツ クーペ E92】車両販売致しました♪ 点検編 | EURO ...



最安挑戦！ ☆BMW3シリーズ ツーリング後期【車検2023年1月】値下げ ...



ＢＭＷ 3シリーズ 320i Mスポーツ（価格:125.8万円, 兵庫県, 物件番号 ...



ＢＭＷ 3シリーズ 320i Mスポーツ スタイル エッジ（価格:193.8万円 ...