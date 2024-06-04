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KYBショックアブソーバーコイル　4本セット
商品番号 N29579099542
商品名

KYBショックアブソーバーコイル　4本セット
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KYBショックアブソーバーコイル　4本セットDA17Vスズキ　エブリィバンにて約20,000km使用少々のサビありますが、状態は良好です。フロントリア最大値　44最大値　45最小値　35最小値　33写真のものが全てとなります。中古品、また素人の自宅保管品となりますので神経質な方や気にされる方のご購入はご遠慮ください。ご不明な点があれば、ご購入前にコメント欄にてご質問いただきたくよろしくお願いいたします。
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