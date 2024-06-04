KYBショックアブソーバーコイル　4本セット

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商品詳細
KYBショックアブソーバーコイル 4本セットDA17Vスズキ エブリィバンにて約20,000km使用少々のサビありますが、状態は良好です。フロントリア最大値 44最大値 45最小値 35最小値 33写真のものが全てとなります。中古品、また素人の自宅保管品となりますので神経質な方や気にされる方のご購入はご遠慮ください。ご不明な点があれば、ご購入前にコメント欄にてご質問いただきたくよろしくお願いいたします。
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