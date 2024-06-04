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ハイパコ　HYPERCO　ID65　8インチ　350ポンド　6.3キロ　2本
商品番号 N96416887480
商品名

ハイパコ　HYPERCO　ID65　8インチ　350ポンド　6.3キロ　2本
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

荷重に対してミリ単位でリニアに伸縮するため他社のスプリングに比べ2キロほどレートが高く感じます。表記上は6.3キロですが8キロ相当としてもお使いいただけます。取扱説明書、保証書付き。
http://narcologia.ru/goods/reboot432336.html
http://narcologia.ru/goods/rouge561910.html
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