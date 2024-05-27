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スイフト　バネ
商品番号 C84061953171
商品名

スイフト　バネ
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スイフトバネSwif直巻スプリングID65バネ定数10.0Kgf/mm自由長7inch(178.0mm)単体重量1.06kg定価¥25,300中古品です。傷、汚れ、錆び、塗装ハゲあります。破損や変形などはありません。写真に写っているものが全てです。6000円
http://narcologia.ru/goods/mobilehome929343.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial136116.html
http://narcologia.ru/goods/browse635791.html
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