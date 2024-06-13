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エブリイワゴン　DA17W純正ショックアブソーバー
商品番号 R35338766292
商品名

エブリイワゴン　DA17W純正ショックアブソーバー
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エブリイワゴン　DA17Wリフトアップに伴い外した純正ショック4本セットとなります。街乗りのみで6000キロ行かないくらいで外したものとなります。比較的綺麗な方だと思いますがあくまでも中古品となり、汚れや塗料剥がれからの錆多少ございます。神経質な方のご購入はご遠慮ください。気になる部分ございましたら、写真追加いたしますのでお気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。用品の種類···ショックアブソーバー対応車種メーカー···スズキ
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