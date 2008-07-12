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ジムニーJB２３w7型
商品番号 V47493157200
商品名

ジムニーJB２３w7型
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1万５千km時に外し倉庫保管していました、サス~ショックアブソーバーのヘタリ漏れも無く錆等も無くキレイです!
http://narcologia.ru/goods/hesitantly328484.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring140796.html
http://narcologia.ru/goods/reflector648564.html

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