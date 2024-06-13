【未開封】CB400SF スキッドパッド モリワキ

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商品詳細
モリワキ製CB400SF用スキッドパッドです新品未使用、未開封品となります対応2008年〜最終型まで05030-211E4-00SKIDPADCB400SFH-VRevo08BKすみませんが値下げ対応しかねます。コメント無し即購入可能ですスーフォアcbCBホンダHONDA中型400cc4気筒バイクツーリング
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