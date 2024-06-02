グッチ エンヴィ 30ml

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■商品状態容器:30ml透明ケース付になります。残量：ほぼ未使用 写真参照GUCCI廃盤の香水を自宅保管しておりました。※自宅保管の為神経質な方のご購入はよく検討してからご購入下さい。ほぼ使用していません。エンヴィ好きな方ぜひいかがですか？■商品詳細天下の「GUCCI」フレグランスラインの中でも、特に日本で大ヒットを飛ばした香水。10年以上の歳月をかけて創り上げられた傑作です。フローラル・ウッディの、清潔感と豊潤さのバランスが取れた見事な調香です。マグノリア、バイオレット、イリス、ヴァインフラワー、ヒヤシンスなどの貴重な花々とグリーンノートが溶け合い、サンダルウッドやホワイトムスクがラストで全体を包み込みながら香りを落ち着かせます。特にヴァインフラワーという花は、一年のうち一週間しか咲かない貴重なホワイトフローラル。#グッチエンヴィ30ml#グッチ#香水#廃盤