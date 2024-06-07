ご予約品◆サンタマリア ノヴェッラ シルク サシェ（ポプリ40g入り）◆ボルドー

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商品詳細
◆◆グリーンは最後の１点となりました。次回、入荷は11月予定です。（ユーロ高に付き値上げ予定）800年の伝統を感じさせる優雅で美しい『サンタマリアノヴェッラの紋章』が金糸で刺繍されたシルクサシュです。香りと共にお楽しみください♪◆梱包サイズ：約15.7x10.8x3.3cm◆カラー：グリーン◆ポプリ容量：40g入り＊ショッパーは付属しません。◆購入先：フィレンツェ本店◆購入時期：2022.12◆参考日本販売価格：7480円＊中のビニール袋を針等で穴を開けて香りの強弱を調整してしください。＊詰替用ポプリもリピーター様価格でお譲り可能です。＊複数個、他の商品と一緒にご購入の場合は送料分お引き致します。＊リピーター様はお値引き致しますので、ご購入前にコメントをお願い致します^^#サンタマリアノヴェッラ#ポプリ#SantaMariaNovella
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シルクサシェ （ボルドー）
シルクサシェ （ボルドー）
サンタ マリア ノヴェッラ Santa Maria Novella シルクサシェ #レッド〔ボルドー〕 40g cs [並行輸入品]
サンタ マリア ノヴェッラ Santa Maria Novella シルクサシェ #レッド〔ボルドー〕 40g cs [並行輸入品]
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シルクサシェ （ボルドー）
シルクサシェ （ボルドー）
サンタ マリア ノヴェッラ Santa Maria Novella シルクサシェ #レッド〔ボルドー〕 40g cs [並行輸入品]
サンタ マリア ノヴェッラ Santa Maria Novella シルクサシェ #レッド〔ボルドー〕 40g cs [並行輸入品]
Santa Maria Novella - ２点❣️ サンタマリアノヴェッラ ...
サンタマリア ノヴェッラ シルク サシェ（ポプリ40g入り）◇3色 ...
サンタマリア ノヴェッラ シルク サシェ（ポプリ40g入り）◇3色 ...
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世界最古の薬局〈サンタ・マリア・ノヴェッラ〉の魅力を探る ...
Santa Maria Novella - ２点❣️ サンタマリアノヴェッラ ...
サンタマリアノヴェッラ☆ラベンダーシルクサシュ（ラベンダーポプリ ...
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