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商品詳細
2023年購入サイズ 200mlスティックディフューザーでどんな空間も均一に香りづけ。SILKPEONY|柔らかいフローラルブーケのフレグランス。赤い果実とローズアブソリュートのタッチが際立つ、官能的でシルキーなアロマが広がります。ベースノートはホワイトムスクとタルク。アロマノート：トップ：シトラス、ローズ、エレミ、カシスブラックカラントミドル：シアーフローラル、ローズ、ボタン、ジャスミンベース：ムスク、アンバー、バイオレット、パウダー状アロマ海外製品にご理解くださいませ。展示品購入です。パッケージにラベルシールの剥がし跡があります。価格はディヒューザー2点のお値段です。ザラホームルームフレグランススティックディフューザー200ml
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新品 セット ZARA HOME SILK PEONY アロマ ディフューザー
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K068 ザラホーム ルームフレグランス 200ml-
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