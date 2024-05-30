アクシア・クローネ 香水

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商品詳細
元にじさんじ所属、アクシア・クローネさんの香水です。数回使用しております。神経質な方は購入をお控えください。香りは2枚目の通りです。甘すぎず普段使いしやすい香りだと思います。即購入⭕️
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にじさんじ香水 第7弾（後半） | アベマショッピング
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