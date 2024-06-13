ママエールプレミアム premium 葉酸サプリ1ヶ月×3袋

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商品詳細
新品未開封です。賞味期限2025年4月【モノグルタミン酸葉酸サプリ】1日あたりの摂取推奨量(目安)の4粒に吸収率の高い「モノグルタミン酸型葉酸480μg(厚生労働省推奨)」が含まれています。【妊活・妊娠中・産後に】葉酸480μg、鉄分20mg、カルシウム250mg、亜鉛10ｍｇビタミン10種類、国産野菜22種類、ミネラル6種、和漢成分3種など普段の生活からはなかなかバランスよくとることが出来ない成分も贅沢配合！
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