極上伽羅 沈香原木 香木 3.4g (高ランク本物)

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極上伽羅沈香香木3.4g(高ランク本物)素材に見える黒色の部分に沈香油が多く含まれており、その部分には沈香特有のなんとも言えない高貴な香りが凝縮しております。そのままの状態でも甘い濃い良い香りを放っておる芳香です。人工的な着色などは一切していない、天然伽羅沈香です。当方の実家は海南島に100年以上の天然沈香樹の森です。独特の濃い良い香りがします。是非お試しください！産地：中国海南産#香木#伽羅#白檀#骨董#古美術#聞香#香炉#組香#沈香#香#お香#聞香#線香#インセンス