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【セット売】有田焼線香皿　カメヤマ線香
商品番号 B76467074947
商品名

【セット売】有田焼線香皿　カメヤマ線香
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 2,586 円
在庫状況 あり

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商品詳細

有田焼の線香皿とカメヤマお線香(備長炭香　花げしき)のセット販売です。どちらも新品未使用です。梱包資材節約のためamazonの段ボールでお送りします。写真10
http://narcologia.ru/goods/traverse105026.html
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