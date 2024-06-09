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バスアンドボディワークス bath\u0026bodyworks キャンドル 4個セット
商品番号 N83260504537
商品名

バスアンドボディワークス bath\u0026bodyworks キャンドル 4個セット
ブランド名 バスアンドボディワークス
特別価格 税込 2,923 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他サイトにも出品しておりますので購入前にコメントをお願いいたします。全米で大人気\u0026海外にもファンが多いバスアンドボディワークス日本未上陸ブランドで国内では手に入らないです☆彡バスアンドボディワークス大放出#BBWari全米に1600店舗を展開するフレグランスのボディソープやボディローション、ボディミストなどを販売するアメリカ、ヴィクトリアシークレットの姉妹ブランドです☆彡①Patchouli\u0026Rosewood(パチョリ＆ローズウッド)②PineappleMango(パイナップルマンゴー)③BeachWeather(ビーチウェザー)④gingham(ギンガム)～フレグランスノート～①パチョリの花、ピンクペッパー、エキゾチックなローズウッド②パイナップル、マンゴー、ラズベリー③サンダルウッド、アイランドココナッツ、ヤシの木、打ち寄せる波④ブルーフリージア、ホワイトピーチ、フレッシュクレメンタイン、バイオレット、クリーンなムスク１日ハッピーに過ごしてみませんか？BBWの時間の経過と共に香りが変化しますのでそちらもお楽しみください(*'▽')商品陳列時よりパッケージやフタに細かな擦れや傷などある物もございました。ご了承頂ける方のみご購入下さい☆他にも出品しておりますのでご覧いただけたら嬉しいです。#BBWari#バスアンドボディワークス#ボディーワークス#バスボ#BBW#Bath\u0026BodyWorks#Bathandbodyworks#ビクシー#ビクトリアシークレット#フレグランス#ボディーミスト#スプレー#ミスト#ボディローション#シャワージェル#ハンドクリーム#ハンドソープ#キャンドル#アルコールジェル#サニタイザー#プラグ#リフィル#リラックス#日本未発売#BEACH#ビーチ#フローラル#ココナッツ#ワイキキ#ローズ#コットン#ギンガム#ギンガムゴージャス#ギンガムラブ#ギンガムフレッシュ#ギンガムヴァイブレット#ピンクパイナップルサンライズ#シャンパントースト#インザスター#イントゥザナイト#アットザビーチ#カクタスブロッサム重…
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