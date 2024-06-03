3МтмLittmann®Classic II S.E. Stethoscope

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3МтмLittmann®スリーエムリットマンClassicIIS.E.クラシックStethoscope聴診器ステソスコープ2817PearlPinkペールピンクピンク28in/71cm28インチLOT2015-03GBポータブルな２ウェイモデルの一般診察用スタンダードモデルタイプ一般診察用のスタンダードタイプ片面で低・高周波音が連続的に聴診できるサスペンデット・ダイアフラムとベル部がお使いいただけますシングル・チューブバイノーラルは周囲の音を遮断するシングル・チューブを使用ステンレス製の内部スプリングで補強され、優れた耐久性を発揮しますソフトシーリング・イアーチップソフトシーリング・イアーチップが音漏れを防ぎ、周囲の雑音を遮断フィット感がよく装着感がソフトですサスペンデッド・ダイアフラムをダイアフラム面に装備・ダイアフラム面で低・高周波音が聴診できます・チェストピースを皮膚にあてたまま、押さえつける力の強弱で低周波音と高周波音のモード切り替えができるため、チェストピース面の切り替えなしに低・高周波音を連続的に聴診できますベル部では、低周波音をより鮮明にピックアップしますリムは患者様に冷たさを感じさせないノンチル材料を使用しております※聴診時は、患者様にあてる面（聴診面）が聴診可能な状態になっていることをお確かめの上、ご使用くださいチェストピースとチューブの接続部を持ち回転させて、聴診面を切り替えますサスペンデッド・ダイアフラムのしくみ低周波音聴診時 軽くあてるとダイアフラムは機能せず、ベルタイプの働きをします高周波音聴診時 強く押すとダイアフラムがリングに接触、高周波音が聴診できますリットマンの聴診器です。数回使用後自宅保管しておりました。臨床では使用していません。外箱をテープで止めて発送いたします。※チェストピース部名前の刻印ありチューブベタつきあり性別···ユニセックス