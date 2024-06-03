ume樣時間 マヌカハニー MGO950+ 250g マヌカヘルス\n*限定品*

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商品詳細
ume樣時間マヌカハニーMGO950+250gマヌカヘルス*限定品*○賞味期限:2026年3月○医療レベル抗菌力のMGO950+○信頼できるマヌカヘルス社○風邪予防、免疫力UP、健康維持の効果○箱付きで送りますのでプレゼントにも最適[食べ方]ティースプーン一杯分を1日3回摂ることをおすすめします。そのまま食べにくい方は水で割って、紅茶などに少し入れて飲むことおすすめします！\"#NZからのおみやげ\"→SNSで食べ方などについてアップしています。☆即購入OK☆バブルラップに包んだ上、宅急便にて発送いたします。※お願い※はちみつは1歳未満の乳幼児に与えないでください。#NZからのおみやげ#マヌカハニー#マヌカヘルス
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マヌカヘルス マヌカハニー MGO573／UMF16 250g
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