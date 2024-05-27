向　ミス ディオール ブルーミング ブーケ オードトワレ 30ml スプレー

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購入時期：2022年春頃#ミスディオールブルーミングブーケオードトワレ30mlスプレー人気の香水です！横浜そごうにてプレゼント用として購入致しましたが予定を変更した為今回出品する事に致しました。自宅での素人保管のためご理解頂ける方お願い致します。保向 018055/1000