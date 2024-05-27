サントリー　セサミン　ロコモア　オメガエイド

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商品詳細
健康食品種類···特定保健用食品サプリメント形状···粒★サントリーセサミンEX30日分（90粒）×5か月分賞味期限2024年10月×1袋賞味期限2025年5月×4袋★サントリー オメガエイド 180粒 サプリメントサントリーウエルネスオメガエイド3つのオメガ脂肪酸配合アラキドン酸、エイコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸。消費期限2025/5⇨2袋★サントリーロコモア180粒×1袋セット新品未開封です。賞味期限：2025/06賞味期限は写真2枚目をご確認ください。#サントリーウエルネス#サントリー自然のちからDHA_EPA＋セサミンEX#サントリー自然のちからグルコサミンアクティブ#セサミンEX#ロコモア#サントリーサプリメントオメガ脂肪酸EPADHA栄養サプリメント形状···粒#サントリーウエルネス#サントリー自然のちからDHA_EPA＋セサミンEX#サントリー自然のちからグルコサミンアクティブ#セサミンEX#ロコモア#サントリー
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ウエルネス事業｜事業紹介｜企業情報｜サントリーホールディングス
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