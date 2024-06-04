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値下げ　ファミリア ワンピース ジャケット ツーピース 90 フォーマル
商品番号 S78244995926
商品名

値下げ　ファミリア ワンピース ジャケット ツーピース 90 フォーマル
ブランド名 ファミリア
特別価格 税込 2,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャケットとのツーピースで、ワンピースは半袖になります。我が家では3歳のひな祭りの後のお食事会で着せました。フォーマルな場面にいかがでしょうか。カラー···レッド柄・デザイン···チェック季節感···秋、冬中古品にご理解ある方よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮ください。★他にもたくさん子供服出品してきますので、よければご覧ください。★プロフィールご確認ください。
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