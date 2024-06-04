値下げ　ファミリア ワンピース ジャケット ツーピース 90 フォーマル

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ジャケットとのツーピースで、ワンピースは半袖になります。我が家では3歳のひな祭りの後のお食事会で着せました。フォーマルな場面にいかがでしょうか。カラー···レッド柄・デザイン···チェック季節感···秋、冬中古品にご理解ある方よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮ください。★他にもたくさん子供服出品してきますので、よければご覧ください。★プロフィールご確認ください。